メッツが発表…ド軍はマイナーでキープできずメッツは15日（日本時間16日）、ベン・ロートベット捕手を獲得したと発表した。11日（同12日）にドジャースがメジャー出場前提の40人枠から外すDFAの措置をとっていた。28歳のロートベットは昨年7月末にレイズからトレードでドジャース入り。スミス、ラッシングが負傷した9月にマスクを被り、大谷翔平、山本由伸両投手らを好リード。移籍後は18試合で打率.224、1本塁打、4打点。ワ