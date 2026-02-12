◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）ドラ１・竹丸に負けじと、ルーキーたちが存在感を発揮した。巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は初の対外試合登板で、独特な軌道を描くシンカーで三振を奪うなど１回１安打無失点と好投を見せた。那覇の日差しを浴びながら、力強く田和は腕を振った。２―４の８回に５番手でマウンドへ上がると先頭・中村奨を遊飛。続く勝田は武器であるシンカーで空振り三振に斬った