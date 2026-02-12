◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１５日＝富張萌黄】女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルの１０００メートルに続き、今大会２つ目の銅メダル。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）となり、２ケタの大台突