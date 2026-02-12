巨人からポスティング制度を利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初のフリー打撃を行い、３４スイング中、推定１３０メートル弾を含む６本のサク越えを放った。守備練習では深い位置でノックを受け、軽快な動きを見せるなど１６日（同１７日）のキャンプインに備えた。１巡目はやや軽めのスイングで感覚をつかむと、２巡目の１０スイン