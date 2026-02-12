◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケートペアショートプログラム(大会10日目/現地15日)フィギュアスケートペアショートプログラムに登場した長岡柚奈選手と森口澄士選手の“ゆなすみ”組が、転倒もありながらも会場をわかせました。序盤の3ループやスロー3サルコウでも転倒。それでも会場の観客が声援で後押します。初出場のオリンピックで堂々と滑りきりました。転倒のあった長岡選手は、演技直後に悔しい表