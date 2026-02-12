唯一のG1馬ヘデントールは昨年の天皇賞・春以来の実戦で本来の力を発揮できず8着に惨敗。エリキングを前に見る位置取りだったが、直線は伸びを欠いた。ルメールは「10カ月ぶりに競馬に戻ってきました」と復帰を待ち望んでいたと言い、「馬場が悪くて後ろから。3〜4角で（ペースが上がり）忙しくなりました。これからコンディションが良くなれば」と今後に目を向けていた。