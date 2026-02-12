▼3着エコロディノス（池添）向正面では折り合いが付いたが、そこから内にもたれて修正しながら。これからもっとやれるという手応えはありました。▼4着シェイクユアハート（古川吉）直線に向いた時は勝てるかな、と。馬場のいいところを通って奇麗に抜け出せた。最後にちょっと（脚色が）鈍ったことを考えるとベストは二千ぐらいかな。▼5着サフィラ（西村淳）いいスタートが切れてポジションもいいところ。もう少しペース