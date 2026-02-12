先発ローテーション入りを目指す2年目の佐々木朗希投手（24）が15日（日本時間16日）に今季初となるライブBPに登板。計17球を投げ最速は98.6マイル（約158.6キロ）。安打性1、三振1の結果だった。登板後に取材に応じた佐々木は、報道陣からルーキーイヤーの振り返りを求められ「メジャーリーグに来たからどうこうより、自分でコケてしまった形になったと思うので。そういった意味では何とも評価しがたい年だった」と語った。2