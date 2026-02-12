◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日女子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月15日プレダッツォ・ジャンプ競技場）五輪4大会連続出場の伊藤有希（31＝土屋ホーム）は14位だった。17位だったノーマルヒルに続き、入賞はならなかった。1回目は119.5メートルで8位につけたものの、2回目は117.5メートルと伸ばせなかった。12日のラージヒル公式練習で138メートルを飛び、この日はトライアルをあえて飛ば