ピン芸人日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」の準決勝が１５日、都内で行われ、３５人から決勝の舞台で競うファイナリスト９人を発表。フリーアナウンサーの石井亮次（４８）は決勝進出を逃した。今大会は過去最多の６１７１人がエントリー。ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜、後１・５５）でＭＣを務めるなどお茶の間で人気を博す石井アナは、初出場ながら準決勝に進出していたが、無