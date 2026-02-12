阪神の前川が中川と同じく森木にエールを送った。パドレスのマイナー契約が決まった後に連絡を取ったことを明かし、「お互い頑張ろうな」と言葉をかけ合ったという。この日の練習ではフリー打撃で快音を残した。「森木は中学時代からずっと世代をリードしてきた存在。自分も負けないように一緒に頑張りたい」と力を込めた。