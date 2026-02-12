ももいろクローバーＺ、私立恵比寿中学の妹分グループ・ＲＥ−ＧＥ（リージェ）が１５日、東京・東急歌舞伎町タワー前でお披露目となるフリーライブを開催し、６月３日にメジャーデビューすることを発表した。スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブによるオーディション「ＨＡＪＩＭＡＲＥＰｒｏｊｅｃｔ」で結成された、平均１７・３歳の９人組。ファン８００人に迎えられた秘蔵っ子たちは、先輩たち