“完全体”で初の開幕ローテーション入りとシーズン完走を狙う！高橋遥人投手（30）がキャンプ第3クール最終日の15日、今春初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者6人に対し、計31球を投じて安打性はわずか1本。直球の最速は147キロを計測し、4つの空振りを奪うなど順調な仕上がりを披露した。体重はピークだった86キロから81キロまで減量。体調万全なら無双といわれる左腕は、キリッと引き締まった体で勝負の9年