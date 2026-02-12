なにわ男子・道枝駿佑（２３）が、映画「うるわしの宵の月」（今秋公開）で主演することが１５日、分かった。３月には単独初主演の「君が最後に遺した歌」の公開を控えており、年内に２作の映画で主演を務める。道枝が演じるのは、裕福な家庭で育った高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる男子。安斉星来（２１）が演じる、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子と織りなす、特別な初恋がテーマとなる。