阪神の駐米スカウトのエフレン・ナバーロ氏が、ディベイニーの守備を評価した。早出特守に参加するなど、土のグラウンドへの対応に取り組む助っ人。「土のグラウンドに順応さえできれば、あとは問題ないと思う」とうなずいた。自身も現役時代、一塁手として甲子園のグラウンドを守った。「彼とも話をして。土に慣れるには、数をこなして慣れるしかない」とアドバイスを送ったことを明かした。