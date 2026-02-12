歌手のふみの（19）が15日、名古屋市のIGアリーナで行われた「TGCinあいち・なごや2026」に初出演した。昨年のNHK紅白歌合戦に初出場した女性グループ「HANA」を世に出したオーディション「NoNoGirls」のファイナリスト。ブレーク必至といわれる大型新人が、国内最大級のファッションイベントで名刺代わりのパフォーマンスを披露した。緊張でややこわばった表情を浮かべながら、マイクスタンドとエレキギターを携え