◇練習試合DeNA1−1中日※特別ルール（2026年2月15日北谷）DeNAのドラフト1位・小田康一郎内野手（22＝青学大）が15日、中日との練習試合で1軍対外試合に初出場して初打席初安打を放った。「8番・DH」で2回に初球を左前打。愛称「ブー」にちなんでチームメートから“ブーイング”で祝福された。巨人、広島、中日もそれぞれ期待のドラフト1位が上々の対外試合デビューを飾った。南国・北谷の青空にブーイングが響き渡っ