「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）自身初の開幕ローテ入りへ一歩、前進だ。阪神・高橋遥人投手（３０）が今キャンプ初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者６人に対して３１球を投じ、安打性１本と上々の内容を示した。「去年までのことを考えたら、この時期にバッターに対峙（たいじ）できるっていうのは、順調なのかなと思います」キレのある直球を投じ、最速１４７キロを記録。カットボールやツーシ