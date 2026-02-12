阪神のドラフト2位・谷端が無事に第3クールを終えた。今春キャンプは新人では唯一の宜野座組スタート。14日の練習試合・楽天戦（宜野座）では「6番・三塁」で先発出場して3打数無安打ながら2度も大飛球を放つなど内容ある打撃を披露した。「（今後はさらに）実戦も増えてくる。チャンスをいただけたら結果にこだわってやっていきたいと思います。100％でやるつもりなので（調整を）合わせるとかはないです」午後からはプロ入