「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）４大会連続出場の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、五輪初採用のラージヒルに挑んだが、１６位に終わり、２大会ぶりとなる個人メダルはならなかった。今大会ノーマルヒルでは１３位、混合団体ではスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダルを獲得した。３種目すべてでしっかりと