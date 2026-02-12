高卒5年目を迎えた阪神・中川が今秋、勲章を手に親友と乾杯する姿を思い描いた。21年ドラフト同期で、昨季限りで阪神を退団した森木大智投手が先月末にパドレスとマイナー契約を結び、今月に入ってルーキーリーグのACLパドレスに配属された。同い年の新たな門出を祝いつつ、共に飛躍を遂げた形でシーズン後に再会することを誓った。「（パドレス入りは）知らなかった。自分から“おめでとう”と連絡した。お互い、頑張っている