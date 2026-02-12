阪神・伊藤将がブルペンでの投球を再開した。捕手を座らせて20球を投げ込み。左腕は状態について「大丈夫です」と説明した。11日の紅白戦では佐藤輝の打球を左膝の外側に受け降板。その後は別メニューでの調整を続けていたが、この日から全体練習に合流した。キャッチボールなども問題なくこなし、ここから再びペースを上げていく。