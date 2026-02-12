東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年2月13日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：アレンザホールディングス〈3546〉……前日比+250円（+20.63%）／終値1,462円【売買材料】コーナン商事〈7516〉は当日、アレンザホールディングス〈3546〉の非公開化を目的としたTOBを実施すると発表。これを受けて、アレンザホールディングス〈3546〉の株価はTOB価格