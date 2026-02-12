◇練習試合巨人2−4広島（2026年2月15日沖縄セルラー）巨人のドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）が今春最初の対外試合で“開幕投手”を務めた。立ち上がりに制球を乱しても2回2安打無失点のデビュー。最速147キロを計測し、自己採点は「60点」と辛口だった。高い修正能力は見せた。初回は同じドラフト1位・平川にいきなり中前打を浴びるなど1死一、二塁。後続を打ち取って切り抜けると、2回は打者3人で抑えた。同3位・