先手を奪った2番人気ウェットシーズン（セン5＝田中博、父メンデルスゾーン）が1番人気ドンインザムードを半馬身抑えて逃げ切り、オープン初勝利を飾った。三浦は「何より、この状態にしっかり戻してくれた牧場や厩舎に感謝したいです。強い競馬を見せたかったですし、道中も安心して乗っていられる感じでした。馬自身はここ2走は悔しい思いをしましたけど、その2走を経て、また一歩ステップアップしてくれたかなと思います」