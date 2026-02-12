女子500メートルで金メダルのフェムケ・コク（中央）、銀メダルのユタ・レールダム（左）と自撮りする銅メダルの高木美帆＝ミラノ（共同）高木美帆は、夏季五輪を含め日本女子最多となっている通算獲得メダル数を9に伸ばした。男女を問わず冬季の日本最多で、夏季を含めたランキングは歴代4位に並んだ。1950〜60年代に13個を集めた小野喬を筆頭に、70年代にかけての体操男子が上位を占めている。スピードスケート女子の世界で