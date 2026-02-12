◇練習試合巨人2−4広島（2026年2月15日沖縄セルラー）故郷・沖縄で巨人・リチャードが躍動した。「5番・一塁」で出場し、4回先頭では右中間へ。公式戦では一本もない“プロ初”の三塁打を放ち、8回の左前打を合わせて2安打をマークし「1打席目は沖縄なのに3球（三振）で終わって大恥をかいたので絶対打ってやろうと思っていた」と胸を張った。レギュラー奪取へ結果を残し、阿部監督は「4番候補はいっぱいいるので、アピ