「阪神２軍春季キャンプ」（１５日、具志川）阪神の西勇輝投手（３５）が１５日、今季初となるライブＢＰに登板した。昨季に「右膝内側側副靱帯の変性」で苦しんだ右腕が、完全復活へ歩みを進めた。経過は順調そのものだ。打者６人に対し、安打性の打球はわずかに１本だった。「（捕手の）町田に聞いても『球が強かった』って。良い状態をキープしながら」。１８年目を迎えるベテランがマウンドで輝きを放った。「ブルペンで