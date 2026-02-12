「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）阪神の宜野座メンバーが練習後に「宜野座村ふれあい野球教室」を行い、宜野座村の少年野球チーム１４０人を指導した。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−キャンプも折り返し。選手の仕上がりは。「元気でやっていると思います」−石井は残念な結果。「ＷＢＣの大会も、もうすぐありますから。（石井）大智も一緒に出ているつもりで、ファンの方も見ていただけれ