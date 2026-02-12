西武ドラフト1位・小島（明大）がミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子シングルで銅メダルに輝いた佐藤駿に刺激をもらった。明大同学年で同じ政治経済学部。五輪開幕前に「頑張れ」と連絡を取るほど仲が良く「おめでとう。次は“金”って祝福したい。自分も負けないように」と奮い立った。ライブBP（実戦形式の打撃練習）では初登板した同2位・岩城（中大）と対戦。6球の勝負で快音は響かず「やっぱりいい投手」と