「練習試合、楽天９−９日本ハム」（１５日、金武町ベースボールスタジアム）楽天の宗山塁内野手（２２）が１５日、３安打３打点と結果を残した。「２番・遊撃」で出場し、初回に今年の実戦初安打となる中前打で出塁。四回１死満塁で迎えた第２打席は中前適時打。五回２死満塁からは右前２点適時打を放った。「まだまだこれからという感じ。一試合一試合、よりいい形に近づけていけたら」と慎重な口ぶり。それでも「打点がつ