◇練習試合ヤクルト1ー4ロッテ※特別ルール（2026年2月15日浦添）ヤクルトの開幕投手候補・吉村が今春初実戦として先発し、2回を無安打1四球で無失点に抑えた。直球は球場表示で球速150キロを計測し「課題にやってきた真っすぐで勝負できたのは良かった。1年間投げ切るには、真っすぐの強さをいかに維持できるかが大事」と手応えをのぞかせた。2番手で2回2安打無失点の青柳も「いい感覚で投げられた。キャリアハイの