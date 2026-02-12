「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１５日、初の対外試合で堂々の０封デビューを果たした。覇権奪還を目指す２６年の“開幕投手”の舞台で２回を２安打１奪三振無失点、最速は１４７キロ。「６０点ぐらいですかね。カウントが不利な場面が多かったのと初回いきなりばたついたので」。反省は次のステップへ進むための糧となる。プ