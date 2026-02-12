2年目の西武・渡部は三塁一本で勝負する方針が明確になった。西口監督がキャンプ初日に通達したことを明かし「駄目だったら外野へ（戻す）なんて考えてないと言っている。本人もその覚悟でやっている」と強調した。新人だった昨季は主に左翼で109試合に出場し、打率・259、12本塁打、43打点。渡部も「自分の中でもサードでいくというのがあった。レギュラーを獲る」と意気込んだ。