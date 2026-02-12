京都2R・新馬戦（ダート1200メートル）は3番手につけた1番人気ハノハノ（牝＝奥村豊、父モーリス）が余裕を持って前を捉え、初陣を勝利で飾った。ルメールは「真面目に走ってくれて、抜け出してからちょっとだけ物見。すっと反応してくれたし芝もいけそう」と笑顔。近親に芝重賞ウイナーのクラレントやレッドアリオンがいて、芝替わりでも楽しみが膨らむ血統だ。