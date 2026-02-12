「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）３月のＷＢＣに向けて宮崎市で事前合宿を行っている日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が１５日、レジェンド２人からライバル攻略法を授かって、合宿の第１クールを終了した。臨時アドバイザーとして帯同しているダルビッシュからは、予選で戦うライバルチームのデータを早めにインプットすることを提案されたという。「打者を想定してイメージを持ってやることが必要じゃ