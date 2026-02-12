◇練習試合ヤクルト1ー4ロッテ※特別ルール（2026年2月15日浦添）ケガ人続出のヤクルトの沖縄・浦添キャンプにプロ7年目24歳の武岡が一筋の光を放った。ロッテとの練習試合に「1番・二塁」で先発出場。5回1死一、三塁からの右前打でチーム唯一の得点を叩き出せば、守備でも再三の好守を見せた。遊撃での出場予定が変更でも動じない。ドラフト6位・石井（NTT東日本）が左太腿裏の張りで欠場したため急きょ二塁に就いて