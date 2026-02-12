「練習試合、楽天９−９日本ハム」（１５日、金武町ベースボールスタジアム）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１５日、熟成された“新庄式セコセコ野球”で効果的な得点を生み出した。三回１死三塁でエンドランのサイン。五十幡の一ゴロの間に１点を奪った。さらに九回、１点差としてなお１死一、三塁の場面で一走・野村を走らせ、奈良間の二ゴロが併殺崩れとなり、同点とした。指揮官は「奈良間君、仕事しましたね。五十幡君