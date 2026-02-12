ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）が糸満での2次キャンプで初めてブルペン入りし、最後の10球ほどは初めて捕手を座らせて投げた。サブロー監督はヤクルトとの練習試合で訪れた浦添で報告を受けて「めちゃくちゃ良かったらしいですよ。スピードとかホップ成分とか、あまり見ない数字が出たと聞いてます」と笑顔で明かした。