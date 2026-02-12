「ボクシング・８回戦」（１５日、住吉スポーツセンター）日本スーパーバンタム級１０位の辰吉寿以輝（２９）＝大阪帝拳＝は１−０の判定で、ノーランカーの山内翔貴（２６）＝本田フィットネス＝と引き分けに終わり、次戦でのタイトル挑戦プランは白紙となった。序盤でリズムに乗れなかった寿以輝は５回に連打で猛攻に出たが、ジャッジ２人が同点として勝利を逃した。「倒さない自分が悪い」と結果を受け入れた。観戦した