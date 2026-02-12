◇練習試合ロッテ４ー１ヤクルト※特別ルール（2026年2月15日浦添）ロッテ・山口が起死回生の今春1号を放った。0―1の9回先頭で同点の左越えソロ。一挙4得点の逆転勝利を呼んだ。昨年のセ・リーグ新人王・荘司の内角直球を粉砕し「振りにいったというより勝手にバットが出たという感覚」と納得顔。23、25年に対外試合チーム1号を放つなど暖かい沖縄での試合にめっぽう強い。山本、井上らと定位置争いで2安打1打点のア