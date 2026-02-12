新潟市西区の木造住宅建築業・新生ハウスが新潟地裁より破産開始決定を受けました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店などによりますと、新生ハウスは1969年11月に創業し、1973年6月に法人化した事業体で、木造住宅建築を主体に不動産業も手掛けてきました。1997年5月期には売上高10億7783万円、利益3106万円を計上していましたが、建築市況低迷や他社との競争激化などの影響で売上高は減少傾向を余儀なくされ