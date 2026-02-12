新潟県教育委員会は、2025年10月に高速道路を158キロで走行してスピード違反で検挙された県立高校の男性主事を減給1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 減給1カ月の懲戒処分となったのは、中越地方にある県立高校の20代の男性主事です。男性主事は2025年10月、私用のため自家用車を運転して新潟県内の高速道路を158キロで走行し、58キロのスピード違反で検挙されました。男性主事は罰金7万円の刑事処分と、運転免