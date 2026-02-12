実証実験で使用している自動運転車両「ＭｉＣａ」。周囲の状況を把握するセンサーやカメラが搭載されている＝９日、茅ケ崎市内茅ケ崎市は将来的に予想されるコミュニティーバスの運転手不足対策として、自動運転バスの実証実験を始めた。２６日まで運行し、課題やニーズを検証する。車両は、エストニアの「ＡｕｖｅＴｅｃｈ（オーブ・テック）」社が製造した「ＭｉＣａ（ミカ）」。車両に搭載されたセンサーとカメラで車の走