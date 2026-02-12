完成した優勝盾を持つ細田さん（真鶴町提供）真鶴町が箱根駅伝の総合優勝校に毎年贈呈している本小松石を加工した優勝盾が完成した。町の基幹産業である石材業の認知拡大を図る取り組みで、今年は３年連続９度目の優勝を果たした青山学院大の校名が刻まれた。優勝盾は、縦約３０センチ、横約４０センチで重さは７キロ。表面には優勝校名や日付、裏面には優勝タイムや１〜１０区を走った選手名などが刻まれている。素材には、