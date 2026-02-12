5億3990万5240円のキャリーオーバーが発生して注目された15日のWIN5は発売金額が62億6771万3700円で、WIN5史上最高額を記録した。従来の最高額は25年1月26日の52億6668万5000円。一気に約10億円更新した。前回の2月1日のWIN5が的中0票で16度目のキャリーオーバーが発生。当初は8日が対象日だったが降雪で15日に延期となった。対象1レース目の京都10Rは1番人気グランドプラージュ、続く東京10Rで2番人気ウェットシーズンが勝ち