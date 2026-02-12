「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の強化合宿が１５日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアムで行われ、阪神・森下翔太外野手（２５）は念願の“ゴジラ塾”に入門した。松井秀喜氏（５１）から構え方を教わるなど約１０分間の貴重なマンツーマン指導。レジェンドの極意を今後に生かしていくと意気込んだ。合宿は第１クールが終