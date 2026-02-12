◇練習試合楽天9ー9日本ハム※特別ルール（2026年2月15日金武）対外試合3試合目で初安打を含む3安打3打点。楽天・宗山は大当たりの目覚めにも「まだまだこれから」と表情を緩めない。目指す場所は高いからだ。「2番・遊撃」で出場し、初回1死で達から中前打。4回1死と5回2死で巡ってきた満塁機では中前と右前へ2打席連続適時打を打ち返した。理想に掲げるのは外野の間を抜き、頭を越える強い打球。「打点がつくのはい