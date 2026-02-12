◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）ドラ１・竹丸に負けじと、ルーキーたちが存在感を発揮した。巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝は広島との練習試合に「２番・右翼」で出場し、打っては５打席で３四球を選び、守ってもレーザービームを披露するなど攻守にアピールした。見せ場だった。皆川が思い切り右腕を振った。１―１で迎えた７回、無死満塁となって４番手の松浦が平川に一、二塁間を破る右前