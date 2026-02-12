九里、山下、田嶋、山岡と開幕ローテーション候補の投手らが、続々と今春初のライブBPに登板した。九里は直球のみで打者6人に計30球を投じ、今春の投球数が1000球に到達。まだ決まっていない開幕投手に向け「先発をやっている以上、そこを目指してやらないといけない」と力を込めた。山下は打者4人に計20球を投じ、安打性は2本。最速154キロを計測し、「いい球はあったので、後は確率を上げていく」と先を見据えた。